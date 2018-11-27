Симферополь: украинский мичман арестован почти на два месяца

Новый год украинские военные моряки, вторгшиеся в российские территориальные воды, встретят за решеткой. 26-летний мичман Юрий Будзыло взят под стражу решением Киевского райсуда Симферополя до 25 января 2019 года. Следователь попросил арестовать боцмана одного из кораблей, задержанных в Керческом проливе на весь срок предварительного следствия.

Уголовное дело против гражданина Украины возбуждено по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения"). Следствие считает, что Будзыло может угрожать свидетелям, препятствовать уголовному производству или скрыться от следствия, сообщает "Интерфакс".

Адвокат мичмана Айдер Азаматов просил избрать в отношении Юрия Будзыло подписку о невыезде из Крыма. Он добавил, что у его подзащитного изъяты документы, а значит, он не сможет покинуть полуостров.

Юрий Будзыло сообщил, что у него сахарный диабет. И что он не собирался скрываться от правосудия.

Ранее Симферопольский суд арестовал на два месяца первого украинского моряка-нарушителя Владимира Варимеза. Он находился на буксире "Яны Капу". "Яны Капу" и два бронекатера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь" направились из Одессы в Мариуполь. Из Одессы они вышли 23 ноября. 25 ноября они попытались пройти из Черного в Азовское море. При этом уведомления о желании пройти Керченский пролив, как это в сентябре сделали два корабля ВМС Украины, они не сделали.

У украинских моряков был приказ игнорировать все обращения к ним российской стороны. Они опасно маневрировали, зашли без разрешения в российские территориальные воды. После того, как на одном из украинских катеров была расчехлена пушка и ее ствол поднят, то корабль российской погранохраны открыл огонь по катеру. Три украинских моряка получили легкие ранения обшивкой корабля. Они госпитализированы в керченский госпиталь. Всего были задержаны 24 украинских военных моряка. Задержанные российскими пограничниками суда отконвоированы в Керчь.

МИД России обвинил Киев в сознательной провокации. На Украине после этого введено военное положение на месяц. Российское дипломатическое ведомство считает, что это связано с предстоящими в марте 2019 года выборами президента Украины. Между тем, после нападений на российские дипучреждения на Украине МИД призвал россиян из-за роста на Украине антироссийских настроений при поездках в эту страну соблюдать меры предосторожности.