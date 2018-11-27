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Провокации в Керченском проливе 17 минут назад

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27 ноября 201818:13

На Украине разъяснили, как вводят военное положение

Военное положение на Украине вводят не по всей территории, а только в 10 областях: Винницкой, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Херсонской, а также Донецкой и Луганской областях. Начинает действовать военное положение с двух часов 26 ноября и закончится 26 декабря в то же время, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В СНБО уточнили, что предложение внес Петр Порошенко и большинство депутатов Верховной рады поддержало главу государства. Кроме того, в Совете напомнили, что предлагали установить военное положение на 60 дней и по всей Украине, но в итоге решили ограничиться одним месяцем и 10 областями.

Напомним, 25 ноября три корабля украинского флота вторглись в российские территориальные воды. На предупреждения они не реагировали, поэтому пограничные суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу против нарушителей. Сейчас украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" арестованы. Их экипажи находятся под стражей.

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