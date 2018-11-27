Япония хочет купить еще 100 истребителей F-35

Вооруженные силы Японии могут закупить дополнительную партию американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о 100 машинах общей стоимостью 8,8 миллиардов долларов, то есть примерно по 88 миллионов долларов за самолет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Изначально островное государство планировало приобрести 42 новых F-35. Однако сейчас количество дополнительных истребителей выросло до 142 единиц.

Япония покупает F-35 модификации A, то есть обычную версию. На борт этот самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость полета достигает 2 тысяч километров в час. На одних только внутренних баках F-35 способен пролететь 2 тысячи километров. За один F-35 компания-производитель просит около 94 миллионов долларов.