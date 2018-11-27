Бывших беспризорников отправили копать окопы под Мариуполем

Пятьдесят воспитанников реабилитационного центра для беспризорников вместо учебы отправились укреплять вторую линию обороны под Мариуполем из опасений "высадки русского десанта", сообщает телеканал "TV7 Мариуполь".

Копать окопы и убирать территорию "призвали" бывших беспризорников, инициатором начинания стал директор благотворительного фонда "Пилигрим" Геннадий Мохненко, являющийся капелланом Вооруженных сил Украины.

Пользователи такой подход к укреплению национальной безопасности не оценили, обвинив сотрудников фонда в эксплуатации детского труда и доведении до абсурда патриотического воспитания.

Сама акция помощи ВСУ стала следствием произошедшего 25 ноября в Азовском море конфликта с участием трех кораблей Военно-морских сил Украины, пытавшихся прорваться в Мариуполь через территориальные воды РФ, не обращая внимания на требования российских пограничников. В результате были захвачены 24 члена экипажей буксира "Яны Капу" и бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а сами суда отбуксированы в порт Керчи. В ряде украинских областей было введено военное положение.

Во вторник 26-летний мичман Юрий Будзыло решением Киевского райсуда Симферополя был взят под стражу на два месяца.