Террорист, пытавшийся взорвать автобус "Боруссии", приговорен к длительному тюремному сроку

Суд вынес приговор Сергею Веннергольду, пытавшемуся взорвать автобус дортмундской "Боруссии". Имеющий российское и германское гражданство Веннергольд приговорен к 14 годам тюремного заключения.

В апреле 2017 года Веннергольд с помощью самодельной бомбы пытался взорвать автобус дортмундской "Боруссии". В результате взрыва пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра. Обвиняемый признал свою вину, однако заявил, что не ставил своей целью убить игроков. Веннергольд рассчитывал заработать на падении курса акций клуба.

Прокурор требовал для организатора взрыва пожизненное заключение. Но суд вынес более мягкий приговор – 14 лет тюремного заключения.