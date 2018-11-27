Гильермо дель Торо опубликовал список своих нереализованных сценариев

Создатель "Формы воды", мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, рассказал о 18 нереализованных сценариев, которые до сих пор не превратились в фильмы. "Каждый из них стоил мне месяцев, а порой даже и лет, работы", — отметил дель Торо.

По словам дель Торо, он собирался экранизировать знаменитую детскую повесть Кеннета Грэма "Ветер в ивах", "Графа Монте-Кристо", книгу "Друг" Дэна Симмонса", "Ведьм" Роальда Даля и "Хребты безумия" Говарда Лавкрафта.

Также среди неслучившихся экранизаций дель Торо, которые могли бы вызвать резонанс — "Красавица и чудовище", "Халк", "Тихоокеанский рубеж-2", "Темная Лига справедливостей".

Мексиканец признался, что не против был бы сделать пару ремейков – "Фантастического путешествия" (1966) и "Аллеи кошмаров" (1947).

Также в списке дель Торо значатся такие названия, как "Гроб", "Мост Мефисто", "Похороненный гигант", "Секретный проект", "Список семи", "Суеверный" и "Особняк с привидениями", вдохновленный популярным диснеевским аттракционом.