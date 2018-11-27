Большая премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник" по мотивам повести Довлатова

В Москве состоялся премьерный показ фильма Анны Матисон "Заповедник". Лента снята по мотивам повести Сергея Довлатова при поддержке телеканала "Россия 1". Действие перенесено в наши дни. Главный герой, которого исполняет Сергей Безруков, оказывается в заповеднике "Михайловское", чтобы забыть о своих проблемах с семьей, карьерой и алкоголем.

В заповедник Пушкина и Довлатова режиссер Анна Матиcон отправила Сергея Безрукова. Правда, по сюжету он не писатель, как в знаменитой повести, а рок-музыкант. На премьере на красной дорожке не только звезды российского кино, но и дочь Сергея Довлатова. Наследники писателя одобрили экранизацию "Заповедника".

"Связались, узнали, как и что, можно ли. Потом присылали сценарий, мы с мамой его читали", — рассказывает Екатерина Довлатова, дочь Сергея Довлатова.

Довлатовский сюжет перенесен в современность. Запутавшийся в жизни рокер Костя неожиданно решает стать экскурсоводом. Сбегает от проблем в семье и на работе в заповедник "Михайловское" — в загадочный мир, где и русалка на ветвях, и Лукоморье, и сам писатель (юмористический образ в исполнении Гоши Куценко).

"Парадокс в том, что я играл Александра Сергеевича Пушкина, когда рядом присутствовал Безруков. В этом, мне кажется, главная неповторимость моей роли", — говорит заслуженный артист РФ Гоша Куценко.

Лирическая комедия, пропитанная довлатовским духом. Смешно и грустно, трогательно и иронично. Очень просто о сложном, очень искренне о человеке, любви, творчестве и жизни.

"Замечательная история, где можно оценить довлатовский юмор, а довлатовский юмор — это акварельный юмор, это такой высший полет, это действительно очень остроумно, это смешно и в то же время лирично, потому что это история о любви, о семье и о любви", — объясняет народный артист РФ Сергей Безруков.

Как и у Довлатова, герою фильма предстоит сделать выбор: семья или амбиции, зависимость или жизнь с чистого листа.

"Когда становится сложно, когда возникает вопросы, открываешь Довлатова и вдруг узнаешь, как эти вопросы можно решить", — считает режиссер Николай Лебедев.

"Это фильм о людях, и я очень рад, что сегодня такое кино снимается", — делится впечатлениями народный артист РФ Сергей Филин.

"Заповедник" можно увидеть на большом экране уже с 6 декабря.