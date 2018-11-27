Юрий Семин: Надо делать выводы, а не горевать

В среду московский "Локомотив" проведет матч пятого тура Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Накануне встречи главный тренер чемпионов России Юрий Семин встретился с прессой.

"Локомотив" неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Железнодорожники проиграли все четыре встречи и занимают последнее место. Но Юрий Семин считает, что команде нужно в первую очередь извлечь уроки из случившегося. "Нам не стоит горевать. Все увидели, в команде хорошее настроение. Ситуация так случилась, что сегодня у нас ноль очков. Обстоятельства различные. Нужно учесть это в дальнейшем и двигаться вперед", — приводит слова тренера "Локомотива" ТАСС.

Семин посетовал на непростой график в чемпионате России. "Мы просили РФС и РПЛ перенести одну игру на резервный день, но этого не произошло. Будем играть в этом графике. Графтк — очень тяжелый, четыре игры за девять дней. Но мы будем в хорошем состоянии, кондиции, как мне кажется, неплохие. Больных игроков нет, все имеют шансы выйти на поле. Непремено в этих играх будет ротация".