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27 ноября 201818:56

В Южной Корее граждане отправляются в платные "тюрьмы", чтобы отдохнуть от работы

Reuters

Граждане Южной Кореи вовсю пользуются услугами комплекса "Prison Inside Me" ("Тюрьма внутри меня"), который предоставляет людям возможность отдохнуть от ежедневной рутины в одиночной камере. Посетители добровольно надевают тюремные робы и спят на полу, сообщает Reuters.

Поселиться в тюрьме можно на 24 часа ли на 48. Один день пребывания в заключении стоит 90 долларов. У постояльцев отбирают все личные вещи, в первую очередь, гаджеты, и запускают в камеру, где есть только коврик для йоги, шкафчик, чайный набор, блокнот и ручка.

Еду постояльцам просовывают через отверстие в двери, как в настоящей тюрьме.

Идея открыть такой сервис пришла в голову кореянке Но Джи-Янь в 2013 году. Это произошло вскоре после того, как ее муж заявил, что лучше бы отправился в одиночную камеру, чем на работу, где ему приходится трудиться по 100 часов в неделю.

Как оказалось, такую точку зрения разделяют многие местные студенты и офисные сотрудники. Они с удовольствием отдыхают в полной тишине и изоляции.

В 2017 году граждане Южной Кореи отработали в среднем 2027 часов. Такой результат является третьим по продолжительности в мире.

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