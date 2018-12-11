Для женщин в науке: в Москве в 12-й раз вручили национальные стипендии L'Oreal-ЮНЕСКО

В Москве в стенах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла 12-я церемония вручения национальных стипендий L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке". На торжественной церемонии десяти молодым российским женщинам-учёным вручены стипендии. Награды призваны помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России.

Церемония прошла в величественном Белом зале музея. Её открыл своим выступлением лауреат многих престижных международных конкурсов, пианист Сергей Каспров. Церемонию вручения национальных стипендий традиционно вела Светлана Сорокина. Она рассказала об истории проекта в России и в мире, отметив, что международной программе "Для женщин в науке" в этом году исполнилось 20 лет.

Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L’Oréal в России, сказал в своей речи: "Миру нужна наука, науке нужны женщины. Поэтому необходимо дать женщинам возможность сделать равный вклад в сегодняшний невероятный научный процесс. Как генеральный директор компании, которая признана одной из лучших по достижению результатов в области гендерного равенства, я могу подтвердить, что существует прямая связь между экономическим успехом и многообразием внутри команды. Многообразие в команде повышает способность к инновации, эффективности и достижению результата. Это верно и в отношении проведения научных исследований".

Генеральный секретарь L’Oréal в России Жорж Шишманов также напомнил, что наука, вдохновение, равенство и многообразие являются принципами, которые лежат в основе всей деятельности L’Oréal и являются фундаментом программы "Для женщин в науке".

Стипендиатками российского конкурса L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" 2018 года стали:

Стипендиатки благодарили за помощь и поддержку компанию L'Oreal, своих учителей и научных руководителей, коллектив и коллег, благодаря которым создана прекрасная рабочая атмосфера, а также членов семей.

Члены жюри отметили, что женщины-учёные всё чаще делают выбор в пользу перспективных областей научных знаний. Так, одним из направлений исследований Валерии Родионовой является разработка электромагнитных манипуляторов для 3D-конструирования клеточных и тканевых структур.

В беседе с корреспондентом проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) Родионова отметила, что такие разработки пригодятся, например, фармацевтам, которые смогут испытывать новые лекарства не на мышах, а на клетках, культуры которых есть в организме людей. Не секрет, что тесты лекарств на лабораторных животных не всегда могут дать точное представление, как организм человека будет реагировать на те или иные медикаменты.

Актуальность подобных исследований также продиктована необходимостью имитировать структуру тех же опухолей в реальных условиях (то есть в человеческом организме).

Говоря о том, что вдохновило на выбор именно этой области науки, Родионова отмечает, что изначально училась в физико-математическом лицее, и дальнейший выбор был небольшой: математика или физика.

"Выбрала физику, потому что физика — это творчество, постоянный поиск вопросов, постоянный поиск ответов, и это очень интересно, — говорит исследовательница и добавляет, — я всегда своим ребятам, которые к нам приходят говорю: наукой нельзя заниматься, неважно, химия, физика или биология… Если ты начинаешь этим заниматься и тебе это в кайф, вот этот поиск ответов и новых вопросов – это становится стилем жизни. Есть люди, которые правильно питаются, например. Они себя этим не мучают, они просто так живут. Это их стиль жизни. Я искренне считаю, что мы не ходим каждый день на работу, мы просто так живём".

Анастасия Пенькова, также получившая стипендию, ещё в школе поняла, что химия – её любимая область знаний.

"Результатом моих исследований по разработке новых полимерных мембран на основе нанокомпозитов важны для развития мембранных процессов, которые являются энергосберегающими и экологическими технологиями по сравнению с традиционными методами разделения. Полученные мембранные материалы продемонстрировали высокую эффективность разделения бинарных и многокомпонентных низко- и высокомолекулярных компонентов по сравнению с немодифицированными мембранами и коммерческими аналогами", — говорит учёный.

Примечательно, что особый интерес к химии со школьных времён появился и у Екатерины Скорб, имеющей самый высокий индекс Хирша среди всех стипендиаток.

"Родители у меня оба врачи, поэтому я собиралась быть врачом. Но как-то так сложилось, что я традиционно выигрывала все олимпиады по химии, и меня пригласили без экзаменов на химфак", — рассказала Скорб корреспонденту "Вести.Наука".

С 2017 года она основала в Университете ИТМО группу "Инфохимия", где одно из основных направлений деятельности университета (информационные технологии — прим. ред.) рассматривается в совершенно новом для него ключе: на молекулярном уровне и в химических системах. В лаборатории Екатерина работает по нескольким направлениям от создания искусственной клетки до систем программирования бактериальных биоплёнок, умных динамических материалов и систем диагностики, включаемых светом, изучения и моделирования нелинейных химических процессов.

Говоря о сложности работы женщин в её сфере исследований, она отмечает, что её всегда воспринимали всерьёз.

"Возможно, у кого-то возникают такие проблемы, поэтому очень важно, что есть такие премии, как L'ORÉAL-UNESCO For Women In Science. Вообще, науке нужны женщины и мужчины, нужны люди, которые умеют работать. А женщины в своём большинстве очень ответственные и исполнительные и, конечно, креативные. Есть у нас та интуиция, которой, наверное, иногда не хватает мужчинам. Поэтому науке очень нужны женщины. К моему счастью, все, кто был рядом, это всегда понимали и меня ценили", — добавляет учёный.

Основными направлениями другой стипендиатки Наталии Мельниковой являются оценка генетического разнообразия растений, анализ закономерностей его формирования и определение механизмов адаптации к биотическим и абиотическим стрессам.

Сегодня Мельникова ведёт исследования по установлению механизмов, определяющих устойчивость льна к неблагоприятным условиям среды. Другим направлением её работы является изучение молекулярно-генетических механизмов определения пола тополя, а также оценка генетического разнообразия тополей.

К слову, растениями учёный увлекается с детства, и в графе "хобби" также значатся растения.

"Меня всегда привлекали растения. Для меня это было чудом: как из маленькой семечки вырастают растения, совершенно разные и такие большие, как люди с ними работают, какой это огромный труд. Потом в институте у меня появился такой предмет как генетика. Это тоже захватывающе: как скрестились два растения и получилось что-то третье? Это очень интересно! — рассказала исследовательница и добавила. - В нашей области, в молекулярной биологии, каждое десятилетие происходит смена методов. Не так давно сложно было себе представить, что можно будет секвенировать целый геном, а сейчас это обыденное дело".

Следующая стипендиатка Юлия Калугина отмечает, что в область её интересов входят межмолекулярные взаимодействия, столкновения молекул и атомов, а также изменения их свойств на квантовом уровне. Межмолекулярные взаимодействия играют важную роль в астрофизике, физике атмосферы, физике твёрдого тела, супрамолекулярной химии, науке о полимерах и нанотехнологиях.

Научные интересы Ольги Ивановой лежат в области создания редокс-активных наноматериалов для тераностики социально значимых заболеваний. Результаты её исследования находят применение не только в биологии и медицине, но и в более прозаических областях, например, при создании солнцезащитной косметики.

Исследовательница отмечает, что никто конкретно не вдохновлял её на выбор именно этой области науки.

"Я пришла в лабораторию, стала заниматься, мне это понравилось. Скорее всего, это удача, что направление, которое ты выбираешь, начинает развиваться, ставиться всё интереснее и интереснее", — говорит Иванова.

Следующей стипендиаткой этого года стала Анастасия Ефименко. Со студенческих лет научные интересы Анастасии сосредоточились в области регенеративной медицины. Напомним, что для развития этого направления биомедицины необходима разработка научных подходов к восстановлению утраченных или повреждённых органов и тканей, основанных на современном понимании механизмов обновления и регенерации клеток и тканей в организме человека.

Ключевым научным направлением Ефименко является изучение механизмов участия постнатальных стволовых и прогениторных клеток, в частности, мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (МСК), в процессах репарации и регенерации тканей после повреждения. Под её руководством разработаны прототипы новых продуктов для регенеративной медицины на основе биоактивных секреторных компонентов МСК человека для стимуляции восстановления ниш столовых клеток и реконструктивной пластики повреждённых тканей.

Рассказывая о своей области исследований, Анастасия говорит:

"Регенеративная медицина (РМ) основана на мощнейших достижениях медицины и биологии всего XX века и начал XXI века. Но именно как область она начала складываться, пожалуй, в последние два-три десятилетия, и, по сути дела, она изменила парадигму биомедицинской науки. РМ направлена на то, чтобы искать подходы к полноценному восстановлению утраченных тканей и органов, за счёт восстановления как структуры, так и функций, что позволяет излечивать очень многие заболевания, которые ранее могли быть только компенсированы или прогрессирование которых могло быть лишь замедлено. РМ предлагает в этом смысле радикальный подход. РМ стала результатом естественного развития биомедицинской науки, которая от отдельных фактов перешла к их синтезу, а также к пониманию того, что изучение механизмов регенерации и обновления тканей... а в организме человека многие ткани способны к регенерации, практически все, просто в разной степени и с разной скоростью... так вот изучение этих процессов может создать новые медицинские подходы к их стимуляции и, соответственно, к терапевтическому эффекту".

Научная деятельность Татьяны Герасимовой связана с применением ИК-, КР-, УФ-спектроскопии в сочетании с современными квантово-химическими расчётными методами для исследования структурных особенностей, термодинамической устойчивости, характера связывания, магнитных свойств и эмиссии различных органических, металлорганических и коордиционных соединений.

"Такие исследования помогают не только выявить структурные особенности новых соединений, но и установить закономерности, необходимые для целенаправленного дизайна веществ с заданными магнитными, люминесцентными, редокс-свойствами и так далее – потенциальными строительными блоками для молекулярных магнетиков, светоизлучающих диодов, нанотермометров и нанобатареек", — объясняет исследовательница.

Научные интересы Елены Анашкиной связаны с исследованием лазерной генерации, усиления и нелинейного преобразования оптических сигналов, включая ультракороткие импульсы, в оптических волокнам со специальными свойствами в среднем инфракрасном диапазоне. Этот диапазон является недостаточно освоенным, но представляет особый интерес для задач спектроскопии, дистанционного обнаружения органических соединений и определения состава газов, рассказал на церемонии академик Алексей Ремович Хохлов, возглавляющий жюри конкурса.

Елизавета Панфилова синтезирует и исследует физико-химические свойства плазмонных наночастиц на основе Au и Ag, а также их конъюгатов с биоактивными молекулами.

"Мы занимаемся получением многофункциональных наночастиц заданного размера, формы и структуры на основе золота и серебра для фотодинамической и фототермальной терапии опухолей, рамановского и флуоресцентного биоимиджинга и высокочувствительной мультиплексной биосенсорики", — отметила Елизавета.

На вопрос о том, какие сложности возникают у женщин, которые активно строят научную карьеру, она ответила:

"У меня достаточно много коллег женского пола. Самые большие проблемы у женщины возникают, на мой взгляд, когда она задумывается о материнстве, уходит в декрет. У нас есть социальная защита, когда тебе полтора года что-то выплачивается, а потом полтора года — ничего. Я ушла в декрет на три года практически и думала, как же я выйду, люди же ушли вперёд далеко-далеко. Но я вышла, увидела нетронутыми свой стол и ящик и сразу начала работать. Это было просто замечательно. Так что многое зависит от коллектива. Мне в этом плане повезло. Я считаю, что очень многое зависит от руководства, руководства непосредственного и руководства института. Какую политику проводят, так и будет складываться".

Той же позиции придерживается и Анастасия Ефименко, которая рассказала корреспонденту "Вести.Наука" о том, какие преференции должны быть созданы в нашей стране для женщин, которые на время отказались от научной карьеры ради рождения и воспитания детей:

"Мы сейчас с коллегами активно обсуждаем вопрос создания специальных преференций, позволяющих расширить возможности женщинам, потратившим своё активное научное время на декрет, например. Для этого в Европе, да и в некоторых российских конкурсах, реализована возможность продления сроков подачи на гранты. Например, некоторые гранты [предназначены] только для молодых учёных, и возраст у них жёстко ограничен, 35 лет, или, например, ограничен срок после защиты диссертации – не больше пяти лет. Но, если женщина после защиты диссертации родила ребёнка, то год-полтора, а то и два, у неё выпадают из активной научной карьеры, даже если она при этом продолжает работу. Поэтому в Европе и в Америке реализуются возможности продления такого срока. Никаких других преференций нет, просто продление срока. Наверное, это справедливо. Во Франции это программа поддержки Марии Кюри. Если кто-то по каким-то причинам пропустил год, как мужчина, так и женщина, то их возвращение к активной научной карьере поддерживается. [Такие программы] помогут научному прогрессу, они помогут активным востребованным мотивированным учёным реализовывать себя и в семье, реализовывать себя в каких-то побочных областях и в то же время оставаться активными и успешными в науке. Важно, чтобы не было этого искусственного выбора: или карьера, или счастливая семейная жизнь. Нужно стимулировать гармоничное развитие во всех областях. Тем более что это возможно, если есть хороший коллектив, хорошее руководство, и есть поддержка семьи".

Добавим, что в 2018 году на российский этап конкурса поступило 287 заявок из 42 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской Академии Наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-учёные, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология.

Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.

В нашей стране конкурс проводится с 2007 года при участии Российской Академии Наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. С этого момента стипендии получили уже 115 женщин-учёных. Организаторы уверены, что пример стипендиаток поддержит молодых российских учёных в их желании заниматься наукой и прибавит решимости и энтузиазма в открытиях.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали про церемонии прошлых лет: 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 годов.