СК возбудил дела по факту нападений на российские диппредставительства в Киеве и Харькове

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападений на российские дипломатические представительства в Киеве и Харькове.

В ночь на 26 ноября возле посольства РФ в Киеве состоялся стихийный митинг из-за ситуации в Керченском проливе. Пришли в основном радикалы из националистических организаций. Они жгли файеры и забрасывали посольство дымовыми шашками. Недалеко от посольства был сожжен автомобиль с дипномерами.

Позже аналогичное нападение было совершено на генконсульство в Харькове. В результате работа диппредставительства была нарушена. Здания посольств находятся под защитой в соответствии с нормами международного права, и нападавшие были осведомлены об этом.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дела возбуждены по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".

25 ноября суда ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. Всего были задержаны 24 украинских моряка, участвовавших в провокации. В настоящее время суд в Симферополе выбирает меру пресечения для военных.