Вместо Хаски ущерб хозяйке автомобиля оплатил известный ресторатор
Женщине, на машине которой выступил рэпер Хаски, перечислили денежную компенсацию за ущерб и моральный вред.
Как рассказал "Интерфаксу" адвокат музыканта Алексей Аванесян, Хаски помог известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев: он заплатил деньги, "поскольку не хотел возбуждения уголовного дела". Деньги были переведены владелице автомобиля.
Рэпер Хаски (его настоящее имя Дмитрий Кузнецов) был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и тогда он решил выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. По его словам, он думал, что машина принадлежит его поклоннику. После этого его задержали сотрудники полиции.
Хаски признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток. 26 ноября суд отменил решение об аресте, и Хаски выпустили из спецприемника.
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