Зарубежные врачи проглотили детальки Lego, чтобы успокоить родителей. Видео

Команда из шести педиатров из Британии и Австралии устроила необычный флешмоб. Они проглотили головы пластиковых человечков из набора Lego, чтобы показать родителям, переживающим за своих малышей, что это безопасно, сообщает Guardian.

На опубликованных кадрах запечатлено, как профессиональные врачи глотают детали детских игрушек и запивают их водой.

Медики отмечают, что подобный фокус не способен нанести серьезный вред человеческому организму.

"Мы получили детальки обратно через 1,7 дня", — отметили ученые.

Врачи утверждают, однако, что немедленно бить тревогу стоит, если ребенок проглотил магнит, батарейку, пуговицу, а также кусок пластика длиннее 5 сантиметров и шире 2,5 сантиметра.