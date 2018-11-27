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27 ноября 201820:56 Полина Ермолаева

"Чем выше забираемся, тем больше будет трудностей": Путин вручил в Кремле госнаграды

На торжественную церемонию в Кремль пригласили более сорока человек, чтобы наградить государственными наградами. Имена некоторых гремят на всю страну, другие известны только узкому кругу коллег-профессионалов, но объединяет всех честный труд.

Несравненная и обожаемая Инна Чурикова сегодня в Кремле вместе с сыном Иваном.

"Бывают такие моменты, когда на сцене, когда захватывает дух, когда вдруг понимаешь, что ты оторвалась от пола и летишь. Это очень редко бывает, но бывает. Это чувство невероятное", — признается народная артистка СССР Инна Чурикова.

Сын будет очень волноваться, у груди сжимая руки, когда Инна Михайловна — уже полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" — поблагодарит режиссера всей своей жизни — Глеба Панфилова — и прочтет стихотворение Ахматовой "Родная земля".

"В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихов навзрыд не сочиняем,

Наш тяжкий сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем".

А президент несколько раз аккуратно поправит соскальзывающую с плеча народной артистки ленту ордена.

 

Торжественный момент: в Екатерининском зале государственные награды получают достойнейшие россияне.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание. Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", — сказал президент России.

Рука об руку с "Ленкомом" уже больше полувека — Александр Збруев. Он выходит к президенту, и оркестр исполняет любимую мелодию из "Большой перемены".

"Артисту бывает всегда мало, мало, мало хороших ролей, — говорит народный артист РСФСР Александр Збруев. – Надо очень чувствовать время, в котором ты живешь, и не отставать от него".

Опережая время, работают в Курчатовском институте, который за 75 лет прошел путь от создания разрушительного оружия до спасительной для человечества ядерной медицины. От секретной лаборатории номер 2 до национального исследовательского центра. И сегодня в ожидании научных открытий на грани фантастики Михаил Ковальчук получает орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"Мы всегда были величайшей научной державой. Мы были, есть и будем. Это очевидная вещь, — уверен президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. — Курчатовский институт — одно из лучших научных учреждений мира без сомнений. И по тому, что делается, и по уровню молодежи, и по тем задачам, которые стоят перед нами".

Все про молодежь знает Елена Шмелева. Орденом Дружбы отмечены ее усилия по созданию образовательного центра "Сириус". Здесь как раз и начинается путь к большому успеху в науке, искусстве и спорте. В Сочи каждый месяц съезжаются 900 талантливых школьников из всех регионов России.

"У нас сегодня 24 тысячи выпускников-школьников. Это ребята, которые поступают в ведущие российские вузы. Это уникальное ощущение, когда ты понимаешь, что от выбора ребенка 7-8-го класса зависят какие-то принципиальные наши достижения в ближайшем будущем", — отмечает руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Государственными наградами отмечены и спортивные достижения — в хоккее и самбо. Орден Почета Владимир Путин вручает тренеру Этери Тутберидзе, которая привела к олимпийским медалям Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Имена награжденных — словно россыпь бриллиантов. Их хватило бы и на десяток церемоний. Так богата Россия талантами.

Художественная гимнастика, кажется, и есть Ирина Винер. Только она одна и знает настоящую цену золотых медалей: на протяжении двадцати лет ее девочки, как говорит сама, — королевы и гордость отечественного спорта.

"Я счастлива, что я стою опять у флага России, обычно он всегда рядом со мной, но только сверху. И это самое большое счастье, когда под флагом стоит наше поколение детей. Детей, потому что взрослый получается из детей. Над ними уже в начале пути поднимается флаг и звучит гимн нашей страны. Моя мама мне говорила: "До последнего издыхания ты должна сидеть в зале". Что я и буду делать", — говорит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Она действительно прямо из Кремля спешит на тренировку. Сегодня тот редкий день, когда пропустила первую, но на вторую должна успеть.

Алишер Усманов, получая орден, просит прощения, что одна семья занимает так много церемониального времени. Сегодня отмечены его усилия и как президента Международной федерации фехтования, и как мецената. Это Усманов вернул в Россию коллекцию Ростроповича и Вишневской и помог показать в Третьяковке шедевры Пинакотеки Ватикана. Его фонд поддерживает слабовидящих детей.

"И я сегодня могу сказать свою огромную благодарность президенту за то, что Россия продолжает играть роль, которую ей предначертал Всевышний, — сохранение человеческой души на одной шестой части суши", — сказал Алишер Усманов.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден Сергей Когогин, возглавляющий знаменитый "КамАЗ". Вся мощь отечественного машиностроения и вся слава команды-лидера ралли Париж-Дакар.

"Невозможно работать в такой компании как "КамАЗ" и не быть патриотом, — считает Когогин. — Мы стали мировым брендом, которым может гордиться вся страна".

Сколько раз Лев Лещенко исполнял песню "День Победы", столько раз вместе с ним и плакала вся страна. Когда песни становятся страницами учебника истории, — в этом и есть его заслуги перед Отечеством.

"Отечество — оно, как мать, как отец одного человека. Мы должны любить его, мы должны делать все возможное, чтобы она стала могущественнее, процветающее, справедливее", — говорит народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Голос эпохи, рыцарь советского экрана, диктор центрального телевидения Игорь Кириллов. 30 лет встречи с ним страна ждала каждый вечер. Сегодня из рук президента Игорь Кириллов получает орден Почета. "Никогда не думать о себе, никогда, а думать только о том человеке, который тебя видит, слышит, к которому ты обращаешься, то есть к зрителю, слушателю нашему", — говорит диктор ЦТ Гостелерадио СССР Игорь Кириллов.

Карен Шахназаров — любимый кинорежиссер и генеральный директор "Мосфильма". Его гордость сегодня — восстановленная главная киностудия страны, а 20 снятых фильмов — вся жизнь и есть.

"Я свою жизнь по картинам вспоминаю. Вот вспоминаю название фильма и у меня сразу ассоциация: вот тут у меня дочка, а здесь сын родился. Тут я развелся, тут женился, тут еще раз развелся. Вот такая моя жизнь, она как название моих картин", — рассказывает народный артист России, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Среди награжденных сегодня в Кремле — врач и механизатор, электросварщик и фарфоровых дел мастер, художник и настоятельница Покровского монастыря, космонавт и капитан. А ставший народным учителем профессор Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена Сергей Рукшин от имени народа и сказал:

"Страна не только, как говорили, поднялась с колен, но и встает во весь рост. В обществе появилось настроение, что все трудности и неприятности являются временными, а преграды преодолимыми".

"Хочу с вами пополемизировать. Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей, — отметил президент. – Но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, – это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики. Спасибо вам большое. Поздравляю вас еще раз".

Традиционный бокал шампанского президент поднимает вместе с теми, кто всю жизнь трудится во имя настоящего и будущего страны.

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