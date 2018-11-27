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27 ноября 201821:03 Антон Лядов

Поражение в гражданских правах: на Украине вступает в силу военное положение

EPA

Для жителей десяти областей Украины остаются считанные часы до наступления военного положения. Уже с завтрашнего дня они могут быть существенно ограничены в правах. И многие уже заметили приметы нового порядка. В Одессе появилась военная техника. Но довольно странным выглядит колонна бронемашин в Львовской области — там вроде бы никакого военного положения Порошенко не объявлял. К чему готовиться тем, кто оказался в этих новых условиях — понятно, если учесть, что военное положение объявлено в регионах, где большинство избирателей против действующей власти.

"В Одессе появилась, посмотрите, какая техника. Готовимся к войне. Вау!"

Колонна комплексов С- 300 с машиной наведения и управления стрельбой во главе.

"Ракеты "земля-воздух".

Эти ролики украинские жители сейчас выкладывают в интернет с заголовком "Военное положение введено" еще не зная, что формально за публикацию о данных расположения техники уже могут быть последствия. Охрана аэропортов, вокзалов, железнодорожных станций усилена, оборонный концерн "Укроборонпром" переведен на работу в "особом режиме".

Военное положение на Украине введено в 10 областях: вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Хотя еще вчера во время телеобращения Порошенко говорил, что вводит военное положение на всей территории Украины.

"Я подписал указ, который вводит военное положение на всей территории Украины", — заявил он.

Области, в которых в итоге решено ввести военное положение, как считают на самой Украине, Порошенко выбрал не только потому, что они расположены вдоль границ страны.

Население Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей наиболее активно и последовательно выступает против антинародной, разрушительной политики власти, которая этим решением развязала себе руки для наступления на свободу слова и независимые СМИ, для репрессий против неугодных политических и общественных сил, для борьбы с инакомыслящими", — заявил Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор".

"Он нейтрализовал протестный электорат, это факт. То есть Порошенко не любят по всей Украине — если вы думаете, что на Западе его любят больше, вы сильно ошибаетесь, но восточную область лучше вообще вырубить ", — полагает Анатолий Шарий, блогер.

Военное положение может сильно ограничить политическую жизнь в областях, и оставить часть жителей за бортом выборного процесса. Военное командование вправе запрещать деятельность политических партий, если посчитает их угрозой, что по факту дает возможность убирать любых конкурентов Порошенко.

"Он делит людей на два сорта. Есть те, кто может спокойно готовиться к выборам и проводить любые мероприятия, а есть те, которые будут находиться под постоянной угрозой введения любых очень неприятных для граждан пунктов из указа о военном положении. Это все игра для собственной победы на выборах", — заявил Михаил Добкин, депутат Верховной Рады Украины.

Заседание в Раде по поводу введения военного положения выдалось как никогда горячим. Сталкиваются лбами, тут же одного — головой об микрофонную стойку, другого ей же по носу.

Вот депутат Виталий Куприй снимает выступление Порошенко на телефон и в какой-то момент не выдерживает.

"Украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю... — Инвестируя в Россию. – Помолчите!"

Суммы, которые украинский президент заработал в этом году, а по данным Национального антикоррупционного бюро Украины это больше 36 миллионов гривен, он, конечно, комментировать не стал. Депутата, словно школьника, просто отсадили на задний ряд.

"Давай я сяду тут, где хочу, да мне по…", — заявил Куприй.

"Можно, чтобы не матюкались в парламенте хоть сейчас?", — призвал его к порядку Порошенко.

"Я выйду, я выйду".

Депутат оказался не единственным, кому пришлось выйти. Генерального прокурора Юрия Луценко, который позволил себе не согласиться с президентом, постигла та же участь, сообщает украинская пресса.

"Когда вопрос о введении военного положения стал ребром, Луценко высказал свое несогласие с этим и его, от греха подальше, отправили в отпуск. Юрий Витальевич улетел в Японию", — сообщило издание Униан.нет.

Хаос вокруг введения военного положения достиг такого уровня, что в издании центральных органов перепутали, какой указ печатать. Опубликовали вот в таком виде: "Предложить президенту Украины ввести военное положение в Украине сроком на 60".

Но военное положение было введено на 30 дней. Судя по всему ошибка произошла из-за того что срок решили сократить в последний момент. Если бы военное положение было введено на 2 месяца, то предвыборная кампания, начало которой запланировано на 31 декабря, была бы под угрозой. А это не устраивало его политических оппонентов, к примеру, Юлию Тимошенко.

Хотя издание "Страна" называет еще одну причину — Порошенко пошел на уступку под давлением Запада: "Один из депутатов от БПП в разговоре со "Страной" сообщил, что Меркель лично требовала от Порошенко отказаться от планов по переносу выборов".

Вместе с введением военного положение на Украине установили новые ограничения для россиян. Накануне в аэропорту "Борисполь" запретили въезд в Киев 30 российским гражданам, прилетевшим из Минска. По их словам пограничники, ссылаясь на пространную формулировку "цель визита не подтверждена" забрали паспорта и объявили о депортации. Люди застряли в аэропорту на 12 часов. Ни еды, ни воды, естественно, никому не предоставляли.

"На пограничном контроле мой паспорт рассмотрели, стали задавать дополнительные вопросы, попросили остаться на дополнительный разговор, но в итоге оказалось, что мне отказывают во въезде", — рассказала одна из россиянок.

Военное положение в 10 областях Украины вступает в действие в среду, 28 ноября, в 14 часов.

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