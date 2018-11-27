Создатель "Симпсонов" опроверг слухи о своем переезде в Россию

Соавтор американского мультсериала "Симпсоны", сценарист и продюсер Майк Рейсс, опроверг слухи о своем намерении переехать в Россию. Ранее Рейсс заявил, что в связи с политической обстановкой на родине он ищет себе "запасной аэродром", которым вполне может стать наша страна, сообщает РИА.

Из этого высказывания Рейсса многие сделали вывод, что тот уже готовится получать российский паспорт. Эти домыслы, однако, оказались неверны.

"Я не говорил о переезде в Россию! Думаю, если бы я и решил куда-то переехать, это была бы англоязычная страна. Многие в Голливуде говорят, что если Трамп вновь придет к власти, они уедут в Канаду", — отметил Рейсс.

Сценарист "Симпсонов" добавил, впрочем, что очень любит Россию, и у него есть русские корни (мать Рейсса уроженка СССР).