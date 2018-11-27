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27 ноября 201821:30

В Киеве задержали поджигателя Андреевской церкви

Global Look Press

На Украине задержан подозреваемый в поджоге Андреевской церкви.

Им оказался 32-летний киевлянин. Его нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Глава киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко сообщил, что ранее мужчина не имел проблем с законом. У него дома нашли одежду, гаджеты и зажигательные смеси.

Нападение на церковь было совершено утром 15 ноября, напоминает РИА Новости. Злоумышленники забросали храм коктейлями Молотова. Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что к этому якобы причастны "приспешники Москвы", но никаких подтверждающих фактов не предоставил. Представители канонической УПЦ категорически отвергли домыслы о причастности Москвы к поджогу, назвав эту акцию провокацией.

 

Ранее президент Украины Петр Порошенко решил передать один из красивейших храмов Киева в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Это было сделано после того, как Константинополь начал процедуру предоставления автокефалии украинской неканонической церкви.

В Киеве надеются получить томос до конца года, но для этого нужно провести объединительный собор и выбрать главу "объединенной" церкви. Собор должен был состояться в ноябре, потом его перенесли на декабрь, но точную дату так до сих пор и не назвали.

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