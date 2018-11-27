Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Эстонии

В эстонском Таллине проходит международный турнир по фигурному катанию. В юниорских соревнованиях танцевальных пар триумфаторами соревнований стали российские спортсмены, которые заняли первые три места.

Победу в турнире праздновал дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Никиты Назарова, которые получили от судей 163,83 балла. Второе место завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набравшие 151,15 балла, а замкнули пьедестал почета тандем Екатерины Каташинской и Александра Васьковича. Их результат составил 136,68 балла.

Кубок Таллина проводится с 2011-го года, а соревнования танцевальных пар — с 2014-го года. С тех пор российские спортсмены доминируют в танцевальной дисциплине, одержав четыре победы подряд.