Западные СМИ нашли настоящую цель введения военного положения на Украине

К диалогу для деэскалации призвали в ОБСЕ. Там украинский вопрос вообще хотят сделать одним из приоритетных. О сотрудничестве говорил также председатель Европарламента Антонио Таяни, который встретился со спикером украинского парламента. А вот реакция турецкого президента: "Хотим видеть Россию и Украину не против друг друга, а рядом друг с другом". Отреагировала и мировая пресса.

Издание Blumberg констатирует факт: Петр Порошенко не может похвастаться экономическими достижениями. Украина, по-прежнему, беднейшая европейская страна, экономика на уровне ниже дореволюционного. И никакого прорыва в будущем не предвидится. С обещанными реформами дела также плохи.

"Порошенко не может вести борьбу на основе экономических достижений. Спустя пять лет после "революции достоинства" Украина является беднейшей европейской страной, экономика которой застряла на уровне ниже дореволюционного, и никакого прорыва в обозримом будущем не предвидится, если ее и дальше будут эксплуатировать олигархи и коррумпированные чиновники, — отмечает Blumberg. — В электоральном президентском рейтинге Порошенко уступает бывшему премьеру-популисту Юлии Тимошенко и комику, актеру и продюсеру Владимиру Зеленскому. Выступление против России непосредственно перед выборами может повысить шансы главнокомандующего. Примечательны сроки проведения морского рейда и плана введения военного положения".

В президентской гонке Порошенко уступает и Юлии Тимошенко, и Владимиру Зеленскому. Поэтому выступление против России непосредственно перед выборами может повысить шансы главнокомандующего. Поэтому, по мнению Blumberg, не случайны и сроки проведения морского рейда.

Про низкие рейтинги Порошенко напоминает и немецкая Frankfurter Rundschau. За четыре месяца до выборов действующего президента поддерживает чуть более 10 процентов населения.

"На то, что эскалация выгодна для Порошенко, указывают не только российские наблюдатели. За четыре месяца до президентских выборов, которые пройдут в конце марта, его рейтинг составляет жалкие 10,3%", — пишет немецкое издание.

А Die Welt отмечает, что военное положение Порошенко не вводил даже на пике конфликта в Донбассе летом 2015 года, тогда речь шла только об антитеррористической операции.

А британская The Independent объясняет, почему: введение военного положение в 2014 и 2015 годах могло нанести ущерб экономике и подорвать сотрудничество с Международным валютным фондом. На этот раз об этом Порошенко не думает. Главное – удержать власть.

"Не нужно быть закоренелым циником, чтобы связать затруднительное положение президента накануне выборов с предложением ввести в стране военное положение, — пишет британское издание. — Военное положение не вводилось даже после гораздо более жестоких событий 2014 и 2015 года. Тогда возможный ущерб украинской экономике и сотрудничество с Международным валютным фондом предотвратили подобное развитие событий".

The Guardian также утверждает: главная цель Киева – любой ценой сорвать выборы, ведь шансов на победу у действующего руководства нет.

"Голосование по введению военного положения на Украине состоится за четыре месяца до президентских выборов, которые Порошенко наверняка проиграет. Если депутаты украинского парламента проголосуют за временную приостановку работы правительства в нормальном режиме, выборы могут отложить", — называет истинную цель введения военного положения на Украине The Guardian.