Тема:
Ситуация на Украине 52 минуты назад
Западные СМИ нашли настоящую цель введения военного положения на Украине
К диалогу для деэскалации призвали в ОБСЕ. Там украинский вопрос вообще хотят сделать одним из приоритетных. О сотрудничестве говорил также председатель Европарламента Антонио Таяни, который встретился со спикером украинского парламента. А вот реакция турецкого президента: "Хотим видеть Россию и Украину не против друг друга, а рядом друг с другом". Отреагировала и мировая пресса.
Издание Blumberg констатирует факт: Петр Порошенко не может похвастаться экономическими достижениями. Украина, по-прежнему, беднейшая европейская страна, экономика на уровне ниже дореволюционного. И никакого прорыва в будущем не предвидится. С обещанными реформами дела также плохи.
"Порошенко не может вести борьбу на основе экономических достижений. Спустя пять лет после "революции достоинства" Украина является беднейшей европейской страной, экономика которой застряла на уровне ниже дореволюционного, и никакого прорыва в обозримом будущем не предвидится, если ее и дальше будут эксплуатировать олигархи и коррумпированные чиновники, — отмечает Blumberg. — В электоральном президентском рейтинге Порошенко уступает бывшему премьеру-популисту Юлии Тимошенко и комику, актеру и продюсеру Владимиру Зеленскому. Выступление против России непосредственно перед выборами может повысить шансы главнокомандующего. Примечательны сроки проведения морского рейда и плана введения военного положения".
В президентской гонке Порошенко уступает и Юлии Тимошенко, и Владимиру Зеленскому. Поэтому выступление против России непосредственно перед выборами может повысить шансы главнокомандующего. Поэтому, по мнению Blumberg, не случайны и сроки проведения морского рейда.
Про низкие рейтинги Порошенко напоминает и немецкая Frankfurter Rundschau. За четыре месяца до выборов действующего президента поддерживает чуть более 10 процентов населения.
"На то, что эскалация выгодна для Порошенко, указывают не только российские наблюдатели. За четыре месяца до президентских выборов, которые пройдут в конце марта, его рейтинг составляет жалкие 10,3%", — пишет немецкое издание.
А Die Welt отмечает, что военное положение Порошенко не вводил даже на пике конфликта в Донбассе летом 2015 года, тогда речь шла только об антитеррористической операции.
А британская The Independent объясняет, почему: введение военного положение в 2014 и 2015 годах могло нанести ущерб экономике и подорвать сотрудничество с Международным валютным фондом. На этот раз об этом Порошенко не думает. Главное – удержать власть.
"Не нужно быть закоренелым циником, чтобы связать затруднительное положение президента накануне выборов с предложением ввести в стране военное положение, — пишет британское издание. — Военное положение не вводилось даже после гораздо более жестоких событий 2014 и 2015 года. Тогда возможный ущерб украинской экономике и сотрудничество с Международным валютным фондом предотвратили подобное развитие событий".
The Guardian также утверждает: главная цель Киева – любой ценой сорвать выборы, ведь шансов на победу у действующего руководства нет.
"Голосование по введению военного положения на Украине состоится за четыре месяца до президентских выборов, которые Порошенко наверняка проиграет. Если депутаты украинского парламента проголосуют за временную приостановку работы правительства в нормальном режиме, выборы могут отложить", — называет истинную цель введения военного положения на Украине The Guardian.
Ранее по теме
-
В Киеве радикалы блокируют якобы российский торговый центр7 часов назад
-
Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы экспертов21 час назад
-
На Украине введено военное положение и назначены выборы1 сутки назад
-
Леонид Кравчук: пока идет война в Донбассе, провокации могут быть всегда1 сутки назад
-
Пьяный Порошенко и пьяная Рада: Украина живет от Майдана до Майдана2 суток назад
-
Москва напомнила Киеву, что голод в Союзе был общей трагедией3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Инцидент в Черном море: хронология событий и показания моряков
- На ледоколе "Виктор Черномырдин" вспыхнул пожар
- Страсбургский суд против запретов гей-парадов в РФ
- Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью
- В Калининграде осквернили могилу Канта
Самое читаемое
-
4-летний сын актера умер через два дня после его ухода из семьи
- "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии. Фото
- Шальная пуля убила школьницу, смотревшую дома мультики
- В Китае задержана самая красивая воровка Поднебесной. Видео
- В московском парке нашли пакеты с фрагментами тела женщины
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
Вести.Экономика
-
Драги: ЕЦБ завершит программу покупки активов в декабре 2018 г.
- Трамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая
- 8 фактов о борьбе за Крым и Черное море
- Верховный суд подозревает App Store в монополизации
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
- Есть вопрос: как часто нужно принимать душ на самом деле
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Добровольцы согласились проглотить детали Лего ради науки
Вести в 20.00
-
Исполнители авантюры Порошенко арестованы
- Госнаграды в Кремле. Артисты, космонавты, ученые
- Как отделить правильных магов от неправильных
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
В Наро-Фоминске тренер наказал ребенка за ошибку ударом ногой в голову
- С ружьем за деньгами: из-за 625 рублей мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
- Роспотребнадзор проверил московские родники
- На Манежной площади появилась ретро-елка
- Премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник"
- Москвичи выстроились в очередь, чтобы прокатиться на новой канатной дороге
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса
- Искусственный интеллект поможет "общаться" с умершими людьми
- Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии
- Зонд OSIRIS-REx, подлетающий к астероиду Бенну, успешно развернул "руку" для отбора проб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения