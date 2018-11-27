Посетителей торгового центра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетители и персонал торгового центра на Профсоюзной улице в Москве эвакуированы из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник в экстренных службах столицы. Собеседник агентства сообщил, что мероприятие проведено после звонка анонима о заложенной бомбе.

11 ноября неизвестные злоумышленники сообщили о заложенных взрывных устройствах на Белорусском и Киевском вокзалах столицы. Взрывотехники и кинологи провели проверку указанных железнодорожных узлов и не нашли ничего подозрительного.