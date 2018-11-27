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27 ноября 201822:56

Ледокол "Виктор Черномырдин" тушили больше трех часов

Антон Ваганов/ТАСС

Три часа 15 минут. Именно столько понадобилось, чтобы справиться с огнем на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". Огонь вспыхнул на трех палубах судна и охватил 300 квадратных метров.

Два человека пострадали от огня. У них ожоги, но жизни пострадавших ничто не угрожает, сообщает ТАСС. Один пострадавший госпитализирован. Второй после осмотра медиками от госпитализации отказался. На судне обгорела обшивка технических помещений, оборудование и кабели. На ледоколе, стоящем у причала Адмиралтейских верфей, горели вторая, третья и четвертая палубы.

Ледокол "Виктор Черномырдин" строится с декабря 2012 года для Росморпорта. Его должны были сдать заказчику еще в 2015 году. Потом достройку перенесли на декабрь 2018 года. Называть новую дату окончания строительства после пожара пока рано. Также существует несколько версия образования огня. Все они будут проверены.

Ледокол проекта 22600 (ЛК-25) мощностью 25 мегаватт должен стать самым мощным в мире ледоколом неатомного флота. Дизель-электрическое судно планируется использовать для проводки караванов среди льдов на Северном морском пути.

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