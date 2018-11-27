Волейбол. "Зенит" проиграл "Любе Чивитанове" на клубном чемпионате мира

В польском Плоцке продолжается клубный чемпионат мира по волейболу. Во втором туре группового этапа мирового первенства казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Любе Чивитанова". Итоговый счет 2:3 в пользу итальянцев (25:20, 22:25, 26:24, 23:25, 17:19).

Это поражение стало для волейболистов из столицы Татарстана вторым на чемпионате мира. Ранее в первом туре казанцы уступили другому представителю российского волейбола – "Факелу" из Нового Уренгоя.

После двух туров "Зенит" располагается на третьей строчке группы "А". В активе казанского клуба 2 очка. Следующий матч казанцы проведут против польской "Скры". Игра состоится 29 ноября.