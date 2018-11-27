ЦСКА проиграл "Виктории" и упустил путевку в плей-офф Лиги чемпионов

В Европе стартовал 5 тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов. В Москве на стадионе "Лужники" столичный ЦСКА проиграл чешской "Виктории Пльзень" и потерял шансы на попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов. Итоговый счет 1:2 в пользу чешского коллектива.

Подопечным Виктора Гончаренко достаточно быстро удалось повести в счете – уже на 9-й минуте главный арбитр матча Данни Маккели зафиксировал нарушение в штрафной площади на Георгии Щенникове и назначил пенальти. Армеец Никола Влашич удар с 11-метровой отметки не смазал и вывел ЦСКА вперед.

Гости получили свой шанс на 43 минуте поединка, когда все тот же Щенников "привез" пенальти, но теперь уже в свои ворота. Чех Роман Проказка пробил с "точки", однако вратарь "красно-синих" Игорь Акинфеев удачно отбил мяч и спас свою команду от гола. Примечательно, что в этих же воротах Акинфеев летом ногой отбил тот самый пенальти в матче чемпионата мира, когда Россия обыграла Испанию.

На перерыв ЦСКА с "Викторией" ушли при минимальном преимуществе армейцев – 1:0.

В начале второго тайма гости из Пльзени перехватили преимущество. Они создали несколько голевых моментов, а венцом их усилий стал гол на 55-й минуте в исполнении все того же Проказки, который реабилитировался за промах с пенальти.

Футболисты ЦСКА предприняли попытки вернуть себе необходимый победный результат, однако в ответ на свои моменты на 81 минуте чехи разыграли угловой с последующим навесом в штрафную, где Лукаш Гейда головой переправил мяч в ворота Акинфеева и установил окончательный счет.

Встреча завершилась поражением ЦСКА, который упустил возможность продолжить выступления в весенней части Лиги чемпионов. Впрочем, шансы на Лигу Европы подопечные Виктора Гончаренко сохраняют – для этого им необходимо занять третью строчку в таблице.

После матча с "Викторией" армейцы с 4 очками располагаются на 4 месте. Столько же баллов и у "Виктории", однако за счет преимущества в личных матчах они занимают 3 место. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде встретится с мадридским "Реалом". Игра состоится 12 декабря.