Итоги "черной пятницы" для покупателей и продавцов: основные показатели

Сезон скидок начался с "черной пятницы", не обошлось без рекордов. Теперь все готовятся к новогодним и рождественским распродажам. Но выгодны ли эти предложения для покупателей?

Праздник зависимого от покупок человека ("черная пятница") — это настоящая золотая жила для ретейлеров. В России что ни год, то новый рекорд. На этот раз россияне закупились товарами почти на 17,5 миллиарда рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это в два с половиной раза больше, чем в 2017-м. Ажиотаж отметили и сами онлайн-ретейлеры. Они, конечно, надеялись на рост продаж, но в пределах девяти миллиардов за всё время проведения акции, которая длится в стране целых три дня. В АКИТ уверены: всё дело в растущей популярности "черной пятницы".

"На мой взгляд, это в первую очередь произошло потому, что сама акция получила очень хорошее распространение. Еще три года назад можно было спросить у прохожего, что такое "черная пятница". Он бы скорее всего сказал, что-то связанное с "черным вторником", когда резко вырос курс доллара или когда нужно носить черную одежду. Сейчас мы услышим, что это известная распродажа, в которую магазины дают скидки", — говорит Артем Соколов, президент АКИТ.

Теперь многие с нетерпением ждут эту акцию. Всего через пару часов после наступления пятницы 23-го, когда стартовала акция, продажи увеличились до 230%.

В корзины преимущественно летели предметы одежды и интерьера, а также электроника. Последняя принесла магазинам почти 300 миллионов рублей, подсчитали эксперты. Показания сняли более чем с 13 тысяч онлайн-касс.

"Итоги "черной пятницы", которая, на "Алиэкспресс" началась 23-го ноября, превзошли наши ожидания и по некоторым основным товарным категориям. Они показали рост порядка 50%. Большей популярностью стали пользоваться более дорогие бренды, впервые в распродаже приняли участие российские бренды", — заявил Сергей Лебедев, GR-директор AliExpress в России

Вместе с популярностью более дорогих брендов вырос и средний чек. По данным некоторых аналитиков, на 65% по сравнению с прошлогодней акцией. По другим данным, и вовсе в восемь раз. Похвастать хорошими результатами могут не только онлайн-магазины.

Акция проходила в торговых центрах и магазинах популярных марок. Только в первый день обычные продажи превысили 70 миллиардов рублей.

Но не все отрасли подсчитывали сверхприбыль. В числе аутсайдеров оказались агрегаторы авиабилетов и отелей. В первый день акций бронь на посадочные талоны выросла всего на 7 процентов, говорят в Aviasales. А спрос на гостиницы — на 20 процентов в сравнении с обычными днями, констатировали в OneTwoTrip.

Рекордная волна прокатилась и по родине "черной пятницы" — США. Там интернет-продажи выросли на 26,5%. По предварительным данным, всего американцы потратили более 12 миллиардов долларов.

"Это феноменально, — говорит Джэйсон Вусли, вице-президент по коммерческой торговле компании Adobe. — Мы ждем рекордные показатели по разным направлениям. В последние три года был устойчивый 15-процентный рост. И мы надеемся, что тенденция сохранится".

Публичные компании дважды смогли нарастить свой доход. Сначала с продаж, а потом еще на росте акций. Бумаги "Амазона" взлетели накануне более чем на пять процентов, а американского продавца модной одежды L Brands — почти на семь процентов. Российские публичные сети также показывали рост, но куда более скромный — в пределах половины процента на начало дня.

Присоединиться к празднику скидок в этом году удалось далеко не всем. В Европе рекордных показателей продаж не было, впрочем, у ретейла еще есть время наверстать упущенное. На носу рождественские распродажи, а значит и новый шанс заработать больше, снизив цены.