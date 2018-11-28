Итоги "черной пятницы" для покупателей и продавцов: основные показатели
Сезон скидок начался с "черной пятницы", не обошлось без рекордов. Теперь все готовятся к новогодним и рождественским распродажам. Но выгодны ли эти предложения для покупателей?
Праздник зависимого от покупок человека ("черная пятница") — это настоящая золотая жила для ретейлеров. В России что ни год, то новый рекорд. На этот раз россияне закупились товарами почти на 17,5 миллиарда рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это в два с половиной раза больше, чем в 2017-м. Ажиотаж отметили и сами онлайн-ретейлеры. Они, конечно, надеялись на рост продаж, но в пределах девяти миллиардов за всё время проведения акции, которая длится в стране целых три дня. В АКИТ уверены: всё дело в растущей популярности "черной пятницы".
"На мой взгляд, это в первую очередь произошло потому, что сама акция получила очень хорошее распространение. Еще три года назад можно было спросить у прохожего, что такое "черная пятница". Он бы скорее всего сказал, что-то связанное с "черным вторником", когда резко вырос курс доллара или когда нужно носить черную одежду. Сейчас мы услышим, что это известная распродажа, в которую магазины дают скидки", — говорит Артем Соколов, президент АКИТ.
Теперь многие с нетерпением ждут эту акцию. Всего через пару часов после наступления пятницы 23-го, когда стартовала акция, продажи увеличились до 230%.
В корзины преимущественно летели предметы одежды и интерьера, а также электроника. Последняя принесла магазинам почти 300 миллионов рублей, подсчитали эксперты. Показания сняли более чем с 13 тысяч онлайн-касс.
"Итоги "черной пятницы", которая, на "Алиэкспресс" началась 23-го ноября, превзошли наши ожидания и по некоторым основным товарным категориям. Они показали рост порядка 50%. Большей популярностью стали пользоваться более дорогие бренды, впервые в распродаже приняли участие российские бренды", — заявил Сергей Лебедев, GR-директор AliExpress в России
Вместе с популярностью более дорогих брендов вырос и средний чек. По данным некоторых аналитиков, на 65% по сравнению с прошлогодней акцией. По другим данным, и вовсе в восемь раз. Похвастать хорошими результатами могут не только онлайн-магазины.
Акция проходила в торговых центрах и магазинах популярных марок. Только в первый день обычные продажи превысили 70 миллиардов рублей.
Но не все отрасли подсчитывали сверхприбыль. В числе аутсайдеров оказались агрегаторы авиабилетов и отелей. В первый день акций бронь на посадочные талоны выросла всего на 7 процентов, говорят в Aviasales. А спрос на гостиницы — на 20 процентов в сравнении с обычными днями, констатировали в OneTwoTrip.
Рекордная волна прокатилась и по родине "черной пятницы" — США. Там интернет-продажи выросли на 26,5%. По предварительным данным, всего американцы потратили более 12 миллиардов долларов.
"Это феноменально, — говорит Джэйсон Вусли, вице-президент по коммерческой торговле компании Adobe. — Мы ждем рекордные показатели по разным направлениям. В последние три года был устойчивый 15-процентный рост. И мы надеемся, что тенденция сохранится".
Публичные компании дважды смогли нарастить свой доход. Сначала с продаж, а потом еще на росте акций. Бумаги "Амазона" взлетели накануне более чем на пять процентов, а американского продавца модной одежды L Brands — почти на семь процентов. Российские публичные сети также показывали рост, но куда более скромный — в пределах половины процента на начало дня.
Присоединиться к празднику скидок в этом году удалось далеко не всем. В Европе рекордных показателей продаж не было, впрочем, у ретейла еще есть время наверстать упущенное. На носу рождественские распродажи, а значит и новый шанс заработать больше, снизив цены.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Инцидент в Черном море: хронология событий и показания моряков
- На ледоколе "Виктор Черномырдин" вспыхнул пожар
- Страсбургский суд против запретов гей-парадов в РФ
- Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью
- В Калининграде осквернили могилу Канта
Самое читаемое
-
4-летний сын актера умер через два дня после его ухода из семьи
- "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии. Фото
- Шальная пуля убила школьницу, смотревшую дома мультики
- В Китае задержана самая красивая воровка Поднебесной. Видео
- В московском парке нашли пакеты с фрагментами тела женщины
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
Вести.Экономика
-
Драги: ЕЦБ завершит программу покупки активов в декабре 2018 г.
- Трамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая
- 8 фактов о борьбе за Крым и Черное море
- Верховный суд подозревает App Store в монополизации
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
- Есть вопрос: как часто нужно принимать душ на самом деле
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Добровольцы согласились проглотить детали Лего ради науки
Вести в 20.00
-
Исполнители авантюры Порошенко арестованы
- Госнаграды в Кремле. Артисты, космонавты, ученые
- Как отделить правильных магов от неправильных
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
В Наро-Фоминске тренер наказал ребенка за ошибку ударом ногой в голову
- С ружьем за деньгами: из-за 625 рублей мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
- Роспотребнадзор проверил московские родники
- На Манежной площади появилась ретро-елка
- Премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник"
- Москвичи выстроились в очередь, чтобы прокатиться на новой канатной дороге
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса
- Искусственный интеллект поможет "общаться" с умершими людьми
- Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии
- Зонд OSIRIS-REx, подлетающий к астероиду Бенну, успешно развернул "руку" для отбора проб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения