Греческие фанаты устроили беспорядки на матче Лиги чемпионов

В греческих Афинах на матче Лиги чемпионов между АЕКом и голландским "Аяксом" местные фанаты спровоцировали беспорядки на трибунах стадиона "Спирос Луис". Греческие "ультрас" забросали болельщиков из Нидерландов файерами и устроили взрыв на их секторе.

В результате происшествия в ситуацию вмешались полицейские и при помощи дубинок наводили порядок на трибунах, сообщает Спорт24.Ru. Примечательно, что греческие сотрудники правопорядка избивали преимущественно приезжих болельщиков. Несколько человек получили серьезные ранения.

A flare was thrown at Ajax fans before their UCL match at AEK Athens tonight. The Ajax fans then clashed with Greek riot police.



Horrible, horrible scenes. pic.twitter.com/GbQt6pXQNF