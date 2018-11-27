Греческие фанаты устроили беспорядки на матче Лиги чемпионов

В греческих Афинах на матче Лиги чемпионов между АЕКом и голландским "Аяксом" местные фанаты спровоцировали беспорядки на трибунах стадиона "Спирос Луис". Греческие "ультрас" забросали болельщиков из Нидерландов файерами и устроили взрыв на их секторе.

В результате происшествия в ситуацию вмешались полицейские и при помощи дубинок наводили порядок на трибунах, сообщает Спорт24.Ru. Примечательно, что греческие сотрудники правопорядка избивали преимущественно приезжих болельщиков. Несколько человек получили серьезные ранения.

A flare was thrown at Ajax fans before their UCL match at AEK Athens tonight. The Ajax fans then clashed with Greek riot police.



Horrible, horrible scenes. pic.twitter.com/GbQt6pXQNF — ESPN UK (@ESPNUK) 27 ноября 2018 г.

Причиной такой агрессии фанатов АЕКа могло стать наличие в рядах голландцев болельщиков другого греческого клуба "Панатинаикоса" – принципиальнейшего соперника афинян.

Отметим, что поединок завершился победой "Аякса" со счетом 2:0. Дублем отметился сербский нападающий Душан Тадич. Благодаря гостевому успеху "Аякс" пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Такое с клубом из Амстердама не происходило 13 лет.