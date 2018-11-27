США к 2023 году построят 40 новых кораблей. Таким образом, общий состав флота будет доведен до 327 кораблей. Об этом заявил помощник министра военно-морских сил страны Джеймс Гёрц.

По его словам, такая численность необходима для "сохранения конкурентного преимущества" США в мировом океане. Сейчас в составе ВМС США находятся 287 кораблей, в том числе 66 подводных лодок.

Общий размер бюджета Пентагона на следующий год достиг 716 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

В середине ноября американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest рассказало о серьезных проблемах, назревших в армии США. Проблемы сводятся к одному: не хватает сил и средств, и США должны иметь большую численность войск.

Например, имеющихся сейчас кораблей не хватает для выполнения стратегии национальной обороны – нужны как минимум 355. Американские ВВС имеют 312 эскадрилий, тогда как им необходимо 386. Число солдат в сухопутных войсках составляет 476 тысяч, но нужно 500.