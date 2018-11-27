Виктор Гончаренко: ЦСКА заслужил поражение, "Виктория" – победу

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов от чешской "Виктории" (1:2). Специалист признался, что результат справедлив.

"Будет правильным сказать, что и ЦСКА заслужил поражение, и "Виктория" наиграла на победу, — заявил Гончаренко, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Мы сильно сбавили, а этого делать было нельзя: мы потеряли контроль над мячом, перестали играть в центре поля. "Виктория", как опытная команда, перехватила инициативу".

"Могу ли я назвать это поражение самым обидным в текущем сезоне? Необходимо разделять чемпионат России и еврокубки. В Лиге чемпионов да, самое обидное. Могли бы сыграть здесь лучше, но это поражение надо признать и принять".

Напомним, что в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в выездном поединке встретится с мадридским "Реалом". Игра состоится 12-го декабря.