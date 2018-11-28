Морской конфликт: реакция ООН, ОБСЕ и Европарламента

Генсек ООН призвал Россию и Украину к сдержанности. Заявление опубликовано на сайте организации.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что обе стороны должны проявить максимальную сдержанность и предпринять необходимые шаги, чтобы сократить напряженность всеми возможными мирными способами.

К диалогу для деэскалации призвали и в ОБСЕ. Там украинский вопрос вообще хотят сделать одним из приоритетных.

О сотрудничестве говорил также председатель Европарламента Антонио Таяни, который встретился со спикером украинского парламента. А вот реакция турецкого президента: "Хотим видеть Россию и Украину не против друг друга, а рядом друг с другом".

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. Всего были задержаны 24 украинских моряка, участвовавших в провокации. В настоящее время 12 из них уже арестованы. На Украине было введено военное положение.

ФСБ представила трофейные документы, которые были изъяты у задержанных украинских моряков. В них не только приказ о вхождении кораблей ВМС Украины в территориальные воды России, но и подробный маршрут и даже точка пересечения госграницы, которую нарушили сознательно.