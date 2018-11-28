КХЛ. "Барыс" обыграл "Северсталь" в Череповце

В Череповце матчем "Северсталь" – "Барыс" завершалась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Астаны добился выездной победы над череповчанами со счетом 5:3.

Канадский нападающий "Барыса" Мэттью Фрэттин на 7-й минуте встречи стал автором первой шайбы, но еще в первом периоде Юрий Трубачев из "Северстали" восстановил статус-кво. Во втором игровом отрезке астанинцы забросили три безответных шайбы. На это хозяева в начале третьего периода ответили двумя голами. Однако за 52 секунды до финальной сирены все тот же Фрэттин установил окончательный счет.

Благодаря гостевому успеху "Барыс" набрал 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь", потерпев шестое поражение кряду, с 20-ю баллами продолжает замыкать таблицу Западной конференции.

Напомним, что ранее в КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Адмирал" – "Сочи" (4:2), "Салават Юлаев" – "Автомобилист" (0:2).