Тренер "Виктории" Врба: мы забили ЦСКА с долей удачи

Главный тренер чешской "Виктории" Павел Врба после победного поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:1) не стал отрицать того, что оба гола его подопечные забили не без помощи везения.

"Вынужден признать, что в первые минуты мы совершили ошибку и заработали пенальти, повлиявший на ход встречи в первом тайме, — сказал Врба, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Однако ближе к перерыву мы пришли в себя, во втором тайме продолжили удачно играть, забили оба своих гола с долей удачи и победили. Возможно, сегодня ЦСКА не повезло, как нам не повезло в концовке нашего первого матча в Чехии".

Напомним, что "Виктория" благодаря победе над столичными армейцами набрала 4 очка и вышла на третью строчку, которая дает право на выход в Лигу Европы. В заключительном туре чешские футболисты сыграют на своем стадионе с итальянской "Ромой", а ЦСКА – на выезде с мадридским "Реалом".