На лондонском аукционе завершились "русские торги"

"Русские торги" Sotheby's в Лондоне принесли 13,4 миллиона фунтов стерлингов, самым крупным лотом стала картина Константина Маковского "Игра в жмурки".

Работа Маковского (в памяти истинных ценителей живописи он остался как художник исторических полотен) ушла с молотка почти за 4,3 миллиона фунтов стерлингов​​​. По словам экспертов, это единственная картина художника, остающаяся в частных руках. Остальные хранятся в музеях. Работа грузинского художника Нико Пиросмани "Грузинка в лечаки" продана за 2,2 миллиона. На третьем месте оказался "Портрет девушки" Николая Фешина (610 тысяч). "Портрет Льва Толстого" кисти Ильи Репина продали за 514 тысяч, сообщает РИА Новости.