"Реал" обыграл "Рому" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Соперник московского ЦСКА по группе "G" в Лиге чемпионов мадридский "Реал" в выездном матче добился победы над итальянской "Ромой". Подопечные Сантьяго Солари обыграли римлян со счетом 2:0.

Первый тайм команды завершили при ничейных 0:0, но после перерыва футболисты "Королевского клуба" в течение 12 минут добились комфортного счета – сначала ворота Робина Ольсена поразил Гарет Бэйл, а позже Лукас Васкес.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 12 очков в турнирной таблице, вышел на первое место в таблице и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. "Рома" осталась с девятью баллами, располагаясь на второй строчке – итальянцы также обеспечили себе место в следующем раунде турнира.

За место в Лиге Европы заочно поборются чешская "Виктория Пльзень" и московский ЦСКА, имеющие по 4 очка.