Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин": причины и подробности ЧП

Короткое замыкание или нарушение техники безопасности: специалисты выясняют, что стало причиной пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин". Огонь вспыхнул накануне вечером и охватил сразу три палубы.

Площадь "Адмиралтейских верфей огромна, внутрь журналистов не пустили, но сотрудники МЧС рассказали съемочной группе, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Огонь охватил три из пяти палуб судна. На место происшествия приехали 114 спасателей, задействовано 24 единицы техники. Пожару был присвоен третий уровень сложности.



Во время пожара пострадал один человек, сотрудник судостроительного предприятия. Он сейчас находится в больнице. Причины возгорания ещё предстоит выяснить специалистам. Предположительно, это неисправная проводка.



"Судя по характеру, задымление связано с кабелями", — заявил Владимир Войков, главный инженер "Адмиралтейских верфей".



Вспыхнувший ледокол назван в честь Виктора Черномырдина и является одним и самых мощных и самых больших дизель-электрических ледоколов в мире. Он предназначен для проводки и буксировки кораблей. Строительство ледокола началось семь лет назад.

Спустить на воду судно планировалось ещё в 2015 году, но работы затянулись. А в этом году ледокол должны были передать заказчику.