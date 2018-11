Роналду помог "Ювентусу" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Старом свете состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В итальянском Турине "Ювентус" одержал победу с минимальным счетом над испанской "Валенсией" и завоевал путевку в 1/8 финала турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу футболистов "Старой синьоры". Автором единственного гола стал хорватский нападающий Марио Манджукич, который забил после прострела португальца Криштиану Роналду. Сам звездный новичок "Юве" отличиться не смог.

Благодаря домашнему успеху итальянский клуб набрал 12 очков, продолжает занимать 1-ю строчку и гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов. "Валенсия" же с 5-ю баллами гарантировала себе выход в Лигу Европы.

В еще одном матче группы "Н" "Манчестер Юнайтед" добился победы с аналогичным счетом 1:0 над швейцарским "Янг Бойз". Решающий гол был забит бельгийским полузащитником "МЮ" Маруаном Феллайни на 91-й минуте. "Красные дьяволы" набрали 10 баллов и также, как и "Ювентус", стали участниками плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не скрывал своих эмоций после забитого гола.

Reaction from Mourinho after Fellaini scored a last minute goal 😂😂 #mufc pic.twitter.com/oIidXVm8Ql