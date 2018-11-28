Волейбольный "Факел" досрочно вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя оформил досрочную путевку в полуфинал клубного чемпионата мира, который проходит в Польше. В матче второго тура группового этапа российский клуб обыграл польскую "Скру" – 3:2.

Волейболисты "Факела" неудачно начали поединок против хозяев турнира и по итогам первых двух партий поставили себя в крайне невыгодную позицию, проиграв оба сета 23:25 и 27:29 соответственно. Однако затем россияне смогли переломить ход встречи: выиграть две последующие партии (30:28, 25:21) и довести матч до тай-брейка, где и дожали соперника – 21:19.

Самыми результативными волейболистами в составе победителей стали Егор Клюка, набравший 24 балла, а также Дмитрий Волков, в активе которого 20 очков.

Благодаря волевой победе клуб из Нового Уренгоя набрал 4 очка в турнирной таблице и занимает вторую строчку. В заключительном поединке группового этапа "Факел" сыграет с лидером группы "А" – итальянским "Любой Чивитанова". Обе команды уже гарантировали себе места в плей-офф.