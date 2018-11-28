На агропромышленном форуме в Подмосковье подпишут контракты на 7 млрд рублей

Контракт на 7 миллиардов рублей подпишут в рамках Международного агропромышленного молочного форума, который проходит в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Пятый Международный агропромышленный молочный форум проходит 27-28 ноября в Доме правительства Московской области при поддержке российского Минсельхоза​​​. Участвуют представители 60 стран, сообщает РИА Новости.

Андрей Воробьев напомнил, что скоро в Подмосковье откроются два крупных молочных комплекса: в Озерах и Одинцовском районе. Кроме того, на сырном кластере в Дмитровском районе завершены все подготовительные работы, строительство заводов начнется в ближайшее время.

По его словам, на открывшемся Международном агропромышленном форуме будут подписаны соглашения на 7 миллиардов рублей.

Также в повестке деловой программы на 28 ноября – заседание экспертного клуба по органическому сельскому хозяйству, который будет проведен при участии главной в России организации "органиков" – Национального органического союза (НОС). Модератором мероприятия выступит глава НОС Олег Мироненко.

По заявлению организаторов мероприятия, стабильный рост спроса и ограниченность предложения на международном рынке органической молочной продукции открывает новые возможности для развития отрасли в России. Закон об органической продукции, который был подписан президентом в августе этого года и вступит в силу в январе 2020 года, стал первым шагом к развитию этого сегмента рынка.

Ранее в ноябре, на девятой международной выставке "ЭкоГородЭкспо Осень 2018", Олег Мироненко сказал, что закон об органике вызвал ажиотаж на рынке, а ряд регионов начал быстро принимать свои программы по поддержке этой сферы бизнеса.

Он добавил, что знак органической продукции в России появится к сентябрю 2019 года. В 2020 году сертифицированные на выпуск органики компании смогут наносить этот знак на упаковку своей продукции. В настоящее время пока одна компания-сертификатор аккредитована Росаккредитацией.