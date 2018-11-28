В США россиян обвинили в большом интернет-мошенничестве

Власти США заочно предъявили обвинения в мошенничестве в интернете шестерым гражданам Российской Федерации и двум гражданам Казахстана. Ожидается их экстрадиция в Соединенные Штаты. Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило эту информацию.

В Генеральном консульстве сообщили, что 27 ноября в федеральном суде Бруклина шестерым россиянам, ранее задержанным в Малайзии, Болгарии и Эстонии, заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений​​​. Дипломаты добавили, что держат ситуацию под контролем.

По делу проходят россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко.

Жуков и Овсянников с Тимченко задержаны, остальные находятся на свободе.

Всю компанию обвиняют, в частности, в мошенничестве с интернет-рекламой и причинении ущерба на десятки миллионов долларов. Им инкриминируется незаконное получение доступа к чужим компьютерам, хищение персональных данных и отмывание денежных средств, сообщает ТАСС.