"Бока Хуниорс" будет настаивать на дисквалификации "Ривер Плейт"

Футбольный клуб "Бока Хуниорс" намерен добиваться дисквалификации "Ривер Плейт", болельщики которого устроили атаку на автобус "Боки" накануне ответного матча финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщил президент клуба Даниэль Анхелиси.

"Мы предоставили фото, видео и иные доказательства и требуем наказать "Ривер Плейт" за произошедшие инциденты, — сказал Анхелиси, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Marca. – Теперь мы ждем рассмотрения нашего заявления и, если исчерпаем свой административный ресурс, то обратимся в Спортивный арбитражный суд (CAS)".

"Но пока не собираюсь опережать события. Нам не придется заходить так далеко, если дисциплинарный суд примет нашу сторону. Мы не намерены принимать участие в ответном финальном поединке. Если суд примет для нас неудовлетворительное решение, то нами будет подана апелляция".

Напомним, что вторая встреча "Ривер Плейт" и "Боки Хуниорс", которая должна была состояться на стадионе "Монументаль", была перенесена на более позднюю дату. В результате нападения фанатов "Ривера" на автобус с командой соперника несколько футболистов "Боки" получили травмы.