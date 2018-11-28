Взрыв возле химзавода в Китае: погибли более 20 человек

Взрыв произошел возле химического завода в Китае. Не менее 22 человек погибли, ещё 22 ранены. Высота пламени на месте трагедии превышала 10 метров.

Серия взрывов произошла в ночь на среду возле завода Shenghua Chemical Industry. По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей. Жителей просят не приближаться к месту трагедии.

Причина взрыва и другие подробности произошедшего не указываются. Власти начали расследование, сообщает ТАСС.