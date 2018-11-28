Спартаковец Зобнин признан "Джентльменом года"

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин стал лауреатом премии "Джентльмен года" по версии "Комсомольской правды" и Спорт24.Ru. Данная награда вручается игрокам, отличившимся в футболе благородством во время матчей и носит имя прославленного советского футболиста Федора Черенкова. Она вручается с 1994 года.

Отметим, что ранее джентльменами года признавалось семь футболистов "Спартака": Федор Черенков, дважды Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков и Артем Ребров.

В разные годы помимо спартаковцев почетную награду получали Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Сергей Семак, Александр Кержаков, Константин Зырянов, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Булыкин и другие.