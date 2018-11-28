Дипломаты: Марию Бутину держат в одиночке 67 суток, пытаясь сломить ее волю

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с ужесточением условий тюремного содержания россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении для СМИ, опубликованном дипмиссией в Facebook.

"На днях россиянка была переведена на режим административной сегрегации", — отметили дипломаты, добавив, что руководство тюрьмы отказывается сообщать причины таких действий. По их словам, в Госдеп была направлена нота протеста, так как действия американской стороны Россия расценивает как попытку оказать давление и сломить волю россиянки.

"Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии", — сообщили в российском посольстве.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле. Её обвиняют в том, что она якобы вела агентскую деятельность в пользу иностранного государства, не будучи зарегистрированной при Минюсте США. Москва уже заявляла, что обвинения – надуманные, и требовала освобождения россиянки.

О подробностях жизни Бутиной в американской тюрьме в эксклюзивном интервью в сентябре рассказал отец девушки.