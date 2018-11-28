УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций. Такая мера предпринята из-за введения на Украине военного положения.

Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям сообщила, что теперь игра состоится на Олимпийском стадионе в Киеве, сообщает официальный сайт организации. Кроме того, в ближайшие дни в УЕФА продолжат наблюдение и анализ ситуации на Украине ввиду потенциального переноса остальных поединков не территории страны.

Напомним, что ранее три корабля украинских Военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России. В результате украинские корабли были задержаны российской стороной, а президент Украины Петр Порошенко впоследствии ввел в стране военное положение сроком на 30 дней.