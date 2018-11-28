Тема:

Провокации в Керченском проливе 37 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 ноября 201805:25

Порошенко пугает Украину большой войной с Россией

EPA

Президент Украины Петр Порошенко объясняет необходимость введения в стране военного положения существующей угрозой полномасштабной войны с РФ.

После ЧП в Керченском проливе, когда украинские корабли вторглись в территориальные воды России, а российским пограничникам пришлось после неоднократных предупреждений применить оружие и задержать корабли, Украина ввела военное положение в десяти областях, граничащих с РФ и Приднестровьем.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — сказал президент в интервью украинским телеканалам, отметив, что это якобы подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Тем временем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной, передает "Интерфакс".

Президент Украины, которого Константин Косачев называет президентом войны, "с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией". По словам сенатора, Порошенко пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём.

Как заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, Порошенко старается выжать все, что можно, из собственной провокации.

Ранее он написал, что оснований для перевода Украины на военное положение нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть – с выборами или без них.

Ранее по теме

Сейчас

02:36

Россия и Аргентина обсуждают строительство АЭС

01:54

Встреча президентов России и США может не состояться

22:48

ЦСКА проиграл "Виктории" и упустил путевку в плей-офф Лиги чемпионов

22:00

Белый дом объявил о скорой встрече Трампа с Путиным

21:46

Песков: Путин не общался с Порошенко после инцидента в Керченском проливе

20:28

На ледоколе "Виктор Черномырдин" вспыхнул пожар

18:48

ФСБ: кораблям ВМС Украины было приказано скрытно пройти Керченский пролив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Встреча президентов России и США может не состояться: Трамп колеблется

Встреча президентов России и США может не состояться: Трамп колеблется

3 часа назад
Порошенко пугает Украину большой войной с Россией

Порошенко пугает Украину большой войной с Россией

31 минута назад
Россия и Аргентина обсуждают строительство стандартной и плавучей АЭС

Россия и Аргентина обсуждают строительство стандартной и плавучей АЭС

3 часа назад
Дипломаты: Марию Бутину держат в одиночке 67 суток, пытаясь сломить ее волю

Дипломаты: Марию Бутину держат в одиночке 67 суток, пытаясь сломить ее волю

58 минут назад
Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин": причины и подробности ЧП

Пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин": причины и подробности ЧП

4 часа назад
В США россиян обвинили в большом интернет-мошенничестве

В США россиян обвинили в большом интернет-мошенничестве

2 часа назад
8 фактов о борьбе за Крым и Черное море

8 фактов о борьбе за Крым и Черное море

18 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Чудовищные предательства и чудесные исцеления: лейкоз теперь - не приговор

Чудовищные предательства и чудесные исцеления: лейкоз теперь - не приговор

12 часов назад
Кеосаян взял Финягина на роль шизофреника по фотографии и не прогадал

Кеосаян взял Финягина на роль шизофреника по фотографии и не прогадал

15 часов назад
Взрыв возле химзавода в Китае: погибли более 20 человек

Взрыв возле химзавода в Китае: погибли более 20 человек

1 час назад
Спартаковец Зобнин признан "Джентльменом года"

Спартаковец Зобнин признан "Джентльменом года"

1 час назад
"Чем выше забираемся, тем больше будет трудностей": Путин вручил в Кремле госнаграды

"Чем выше забираемся, тем больше будет трудностей": Путин вручил в Кремле госнаграды

9 часов назад
Мария Каллас: если внимательно прислушаться, в моем пении можно услышать всю меня

Мария Каллас: если внимательно прислушаться, в моем пении можно услышать всю меня

11 часов назад
Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

26.11.2018 14:05
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
На агропромышленном форуме в Подмосковье подпишут контракты на 7 млрд рублей

На агропромышленном форуме в Подмосковье подпишут контракты на 7 млрд рублей

2 часа назад
Роналду помог "Ювентусу" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Роналду помог "Ювентусу" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

3 часа назад
Итоги "черной пятницы" для покупателей и продавцов: основные показатели

Итоги "черной пятницы" для покупателей и продавцов: основные показатели

5 часов назад
Морской конфликт: реакция ООН, ОБСЕ и Европарламента

Морской конфликт: реакция ООН, ОБСЕ и Европарламента

5 часов назад
США к 2023 году построят 40 новых кораблей

США к 2023 году построят 40 новых кораблей

6 часов назад
Западные СМИ нашли настоящую цель введения военного положения на Украине

Западные СМИ нашли настоящую цель введения военного положения на Украине

7 часов назад
Создатель "Губки Боба" умер от неизлечимой болезни

Создатель "Губки Боба" умер от неизлечимой болезни

8 часов назад
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Эстонии

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Эстонии

8 часов назад
У Ассанжа отобрали любимого кота

У Ассанжа отобрали любимого кота

8 часов назад
Поражение в гражданских правах: на Украине вступает в силу военное положение

Поражение в гражданских правах: на Украине вступает в силу военное положение

8 часов назад
Пройти "скрытым порядком" не дали: суд арестовал 12 нарушителей госграницы России

Пройти "скрытым порядком" не дали: суд арестовал 12 нарушителей госграницы России

9 часов назад
Вместо Хаски ущерб хозяйке автомобиля оплатил известный ресторатор

Вместо Хаски ущерб хозяйке автомобиля оплатил известный ресторатор

10 часов назад
Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометы

Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометы

10 часов назад
Обзор iPad Pro: колосс на iOS

Обзор iPad Pro: колосс на iOS

10 часов назад
На Венере обнаружен озоновый слой

На Венере обнаружен озоновый слой

11 часов назад
Большая премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник" по мотивам повести Довлатова

Большая премьера: 6 декабря на экраны выйдет "Заповедник" по мотивам повести Довлатова

11 часов назад
Тренд: твид. Как носить и с чем сочетать

Тренд: твид. Как носить и с чем сочетать

11 часов назад
Чем дальше от экватора: как "насытиться" витамином D

Чем дальше от экватора: как "насытиться" витамином D

12 часов назад
Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью

Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью

12 часов назад
Путин: участие России в мировом научном процессе - вопрос выживания

Путин: участие России в мировом научном процессе - вопрос выживания

13 часов назад
"У нас журналисты — бестолочи!": депутат думы Екатеринбурга высказался о прессе

"У нас журналисты — бестолочи!": депутат думы Екатеринбурга высказался о прессе

13 часов назад
Стартовали продажи обновленного Lada Xray: он стал дешевле!

Стартовали продажи обновленного Lada Xray: он стал дешевле!

13 часов назад
Роспотребнадзор проверил московские родники

Роспотребнадзор проверил московские родники

14 часов назад
"Игры со временем": фотопроект Андрея Гордасевича о попытке спрятать время

"Игры со временем": фотопроект Андрея Гордасевича о попытке спрятать время

15 часов назад
Покупателя для квартиры Максима Горького нашли за сутки

Покупателя для квартиры Максима Горького нашли за сутки

15 часов назад
Ожирение повышает риск развития астмы и может являться её причиной

Ожирение повышает риск развития астмы и может являться её причиной

16 часов назад
В России "сплошную" разметку перекрасят в желтый цвет

В России "сплошную" разметку перекрасят в желтый цвет

16 часов назад
Сияет. Борису Гребенщикову исполнилось 65

Сияет. Борису Гребенщикову исполнилось 65

17 часов назад
"Белок молодости" восстанавливает пожилые мышцы

"Белок молодости" восстанавливает пожилые мышцы

18 часов назад
Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

20 часов назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

26.11.2018 13:11