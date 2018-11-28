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Провокации в Керченском проливе 37 минут назад
Порошенко пугает Украину большой войной с Россией
Президент Украины Петр Порошенко объясняет необходимость введения в стране военного положения существующей угрозой полномасштабной войны с РФ.
После ЧП в Керченском проливе, когда украинские корабли вторглись в территориальные воды России, а российским пограничникам пришлось после неоднократных предупреждений применить оружие и задержать корабли, Украина ввела военное положение в десяти областях, граничащих с РФ и Приднестровьем.
"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — сказал президент в интервью украинским телеканалам, отметив, что это якобы подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.
Тем временем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной, передает "Интерфакс".
Президент Украины, которого Константин Косачев называет президентом войны, "с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией". По словам сенатора, Порошенко пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём.
Как заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, Порошенко старается выжать все, что можно, из собственной провокации.
Порошенко в очередной раз заявил — на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать все, что можно, из собственной провокации. Уж сколько раз он кричал о готовящемся вторжении России. И вот опять — все та же шарманка— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 27, 2018
Ранее он написал, что оснований для перевода Украины на военное положение нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть – с выборами или без них.
Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение. Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть — с выборами или без них.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 25, 2018
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