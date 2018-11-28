На форуме "Россия зовет!" ждут выступления Владимира Путина

В Москве сегодня откроется инвестиционный форум "Россия зовёт!". Он пройдёт на площадке Центра международной торговли. Как сообщает пресс-служба Кремля, на пленарной сессии ждут выступления Владимира Путина.

Участники планируют обсудить развитие российской экономики, а также ускорение роста в регионах.

По словам организаторов, в этом году на форум приедут свыше двух тысяч гостей из 60 с лишним стран мира, в том числе представители инвестиционных фондов США. Кроме того, к диалогу приглашены представители правительства России.

Первая подобная встреча прошла в 2009 году. За это время форум стал одной из центральных площадок, где обсуждают, как привлекать капитал в нашу экономику, развивать внешние связи и улучшать инвестиционный климат, передает телеканал "Россия 24".