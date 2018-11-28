Криштиану Роналду добился 100-й победы в Лиге чемпионов

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" добился 100-й победы в турнире. Он является единственным игроком, которому покорилась эта цифра.

Примечательно, что португалец имеет в своем активе большее количество побед в Лиге чемпионов, нежели 136 команд из 140 принимавших участие в престижном футбольном турнире Старого света.

Отметим, что Роналду стал непосредственным участником победного гола своей команды. На 59-й минуте он отдал результативный пас на хорвата Марио Манджукича, который стал автором единственного гола "Старой синьоры". Благодаря домашней победе со счетом 1:0 "Юве" досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов.