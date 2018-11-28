Два очка Проворова не спасли "Филадельфию" от поражения "Оттаве"

В Северной Америке стартовал игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В Филадельфии местные "Флайерз" уступили соперникам из "Оттавы Сенаторз" несмотря на набранные очки россиянина Ивана Проворова. Итоговый счет 3:4 в пользу гостей.

Российский защитник совершил на своих партнеров две результативные передачи, что позволило им к середине матча выигрывать со счетом 3:1. Однако в заключительные 10 минут матча "сенаторы" забили 3 шайбы подряд и добились волевой победы над "летчиками".

Самым же результативным игроком матча стал нападающий "Оттавы" Брэди Ткачук. Он набрал 3 очка, из которых забросил две шайбы и совершил 1 голевой пас. Его старания помогли "сенаторам" прервать свою неудачную серию, которая состояла из четырех поражений кряду.