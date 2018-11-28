В Приморье принят законопроект о возврате прямых выборов мэров

Депутаты Заксобрания Приморского края приняли в первом чтении законопроект, разрешающий прямые выборы глав муниципальных образований. Документ внес на рассмотрение парламентариев врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Его вариант, который в итоге был принят, оставляет возможность муниципальным органам принимать решение о введении прямых выборов самостоятельно. Другой вариант законопроекта подготовил депутат от Компартии Артем Самсонов, однако его депутаты отклонили, сообщает ТАСС.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов руководителей (в Приморье они не проходят с 2014-го). Мэры избираются населением в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске.