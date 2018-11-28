ЧП в Китае: на грузовике сдетонировали взрывоопасные вещества

Причиной серии взрывов и сильного пожара возле химзавода в китайской провинции Хэбэй стала детонация взрывоопасных веществ на одном из грузовиков.

По данным китайской прессы, ночью возле въезда на химзавод сформировалась пробка из грузовиков. И вдруг на одной из грузовых машин сдетонировали химические вещества. Это привело к возгоранию соседних машин. Сгорели 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей. По последней информации, число жертв взрыва составило до 22 человек, еще столько же – ранены.

На самой фабрике производство было временно приостановлено из соображений безопасности, сообщает ТАСС.