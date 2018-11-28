В Грузии проходит второй тур президентских выборов

В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов. Участвуют два кандидата — Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и Григола Вашадзе, выдвинутого бывшей партией власти "Единое национальное движение".

В ходе голосования 28 октября ни один из 25 кандидатов в президенты не набрал необходимое для победы в первом туре число голосов​​​.

В начавшихся президентских выборах, за которыми будут следить более тысячи международных наблюдателей, могут принять участие три с половиной миллиона избирателей.

На территории России участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений, сообщает РИА Новости.