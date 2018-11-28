Один ассист Кучерова не спас "Тампу" от поражения "Анахайму"

Российский нападающий Никита Кучеров не смог спасти свой клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Анахайм Дакс". Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу "уток".

Кучеров провел на льду 22 минуты 45 секунд и за отведенное ему время успел нанести три броска по воротам соперника и совершить одну результативную передачу, после которой заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт.

Также участие во встрече принимал еще один россиянин "молний" Михаил Сергачев. Он провел на льду 17 минут, но отличиться голом или пасом ему не удалось.

Отметим, что несмотря на поражение результативная серия Кучерова увеличилась до семи матчей подряд. Кроме того, он с 24 голевыми пасами является третьим ассистентом НХЛ, а всего в его активе 33 очка и 4-е место в лиге по результативным действиям.